Пополнение: Отец Джастина Бибера намекнул на беременность супруги сына

Минувшей зимой Джастин Бибер расстался с Селеной Гомес, потому что мать певицы выступала решительно их отношений. Спустя какое-то время певец стал встречаться с Хейли Болдуин, с которой у него прежде уже имелись отношения. Вскоре на пальце у девушки наблюдательные СМИ заметили кольцо, а летом стало известно о том, что пара тайно сыграла свадьбу. Звезда не скрывает чувств к избраннице и старается их часто проявлять.На днях у поклонников появились подозрения, что Болдуин беременна. Отец артиста Джереми Бибер в социальной сети опубликовал семейную фотографию, и на ней Бибер-младший держит на руках маленькую сестрёнку. Родитель звезды в описании к этому снимку отметил: «Скоро оба Бибера будут папами. Фолловеры решили, что певец готовится стать отцом.