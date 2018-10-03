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Пополнение: Отец Джастина Бибера намекнул на беременность супруги сына

Отец Джастина Бибера недавно опубликовал в Instagram фотографию, на которой певец держит на руках свою младшую сестру. Также родитель звезды намекнул на то, что артист скоро сам станет отцом.
Пополнение: Отец Джастина Бибера намекнул на беременность супруги сына

Минувшей зимой Джастин Бибер расстался с Селеной Гомес, потому что мать певицы выступала решительно их отношений. Спустя какое-то время певец стал встречаться с Хейли Болдуин, с которой у него прежде уже имелись отношения. Вскоре на пальце у девушки наблюдательные СМИ заметили кольцо, а летом стало известно о том, что пара тайно сыграла свадьбу. Звезда не скрывает чувств к избраннице и старается их часто проявлять.

На днях у поклонников появились подозрения, что Болдуин беременна. Отец артиста Джереми Бибер в социальной сети опубликовал семейную фотографию, и на ней Бибер-младший держит на руках маленькую сестрёнку. Родитель звезды в описании к этому снимку отметил: «Скоро оба Бибера будут папами. Фолловеры решили, что певец готовится стать отцом.


 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 07:21

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