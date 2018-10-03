Уфологи нашли на Луне башни и пирамиды

В Google Moon присутствует интерактивная карта формата 3D, разработанная по результатам отснятого материала спутников NASA. Благодаря этому дополнению интернет-пользователи смогут увидеть объект так, как будто они в реальности находятся на Луне. Очередное изучение спутника Земли позволило уфологам обнаружить не менее 6 узких и длинных объектов высотой в несколько километров, а некоторые из них обладали острыми вершинами, как пирамиды.Специалисты по НЛО считают, что природа Луны не смогла бы создать подобные объекты, поэтому их построили неизвестные существа: возможно, какая-нибудь цивилизация или древняя человеческая раса, освоившая космос на тысячи лет раньше современных землян.