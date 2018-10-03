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Уфологи нашли на Луне башни и пирамиды

Уфологи опубликовали на свой YouTube-канал «Secureteam10» очередной сенсационный ролик. На этот раз с помощью дополнения Google Moon им удалось обнаружить на спутнике Земли башни и пирамиды.
Уфологи нашли на Луне башни и пирамиды

В Google Moon присутствует интерактивная карта формата 3D, разработанная по результатам отснятого материала спутников NASA. Благодаря этому дополнению интернет-пользователи смогут увидеть объект так, как будто они в реальности находятся на Луне. Очередное изучение спутника Земли позволило уфологам обнаружить не менее 6 узких и длинных объектов высотой в несколько километров, а некоторые из них обладали острыми вершинами, как пирамиды.


Специалисты по НЛО считают, что природа Луны не смогла бы создать подобные объекты, поэтому их построили неизвестные существа: возможно, какая-нибудь цивилизация или древняя человеческая раса, освоившая космос на тысячи лет раньше современных землян.


 
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Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 06:45

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