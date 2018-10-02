Элина Камирен откровенно рассказала об искренности эмоций участников телепроекта «Дом-2»

В своем последнем выпуске девушка решила объяснить публике тему эмоций на реалити-шоу. По ее словам, герои действительно демонстрируют настоящие слезы, радость, горе, однако не всегда по тому случаю, который показывают в эфирах.Элина привела в пример случай, который произошел с ней в то время, когда она была участницей телестройки. В определенный момент ее переполняло чувство усталости и ей просто хотелось поплакать, но чтобы не тратить слез впустую она попросила редакторов навести на нее камеры, после чего она подняла какую-то животрепещущую тему и стала объектом обсуждения на нескольких Лобных.Камирен отметил, что сценарии на «Доме-2» действительно есть, однако их придумывают сами участники. У редакторов нет заранее заготовленного плана, но каждый житель периметра имеет свою роль и должен ее придерживаться. Девушка призналась, что в один из своих приходов играла роль провокатора и постоянно выводила коллег на эмоции, за что ее и держали в периметре, а также платили хорошую зарплату.