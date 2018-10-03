Рита Дакота рассказала, кто наставил ей синяков
Рита Дакота похвасталась в Instagram фигурой, запечатлев себя в купальнике на отдыхе в Греции. Фолловеры заметили на теле вокалистки следы, похожие на гематомы, и обеспокоились её здоровьем, но знаменитость поспешила их утешить: синяки ей «наставила» дочь Мия.
Совсем недавно девочке исполнится год, она учится ходить, но делает это неуверенно, потому маме приходится быть всегда рядом с малышкой. Оттого и синяки бывают на теле, пояснила Рита Дакота, не считая это чем-то смертельным.
Певица также призналась, что после развода с Владом Соколовским её музыкальная карьера и популярность взлетели в разы, так что «нет худа без добра».
Совсем недавно девочке исполнится год, она учится ходить, но делает это неуверенно, потому маме приходится быть всегда рядом с малышкой. Оттого и синяки бывают на теле, пояснила Рита Дакота, не считая это чем-то смертельным.
Певица также призналась, что после развода с Владом Соколовским её музыкальная карьера и популярность взлетели в разы, так что «нет худа без добра».
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 07:00