Рита Дакота рассказала, кто наставил ей синяков

Совсем недавно девочке исполнится год, она учится ходить, но делает это неуверенно, потому маме приходится быть всегда рядом с малышкой. Оттого и синяки бывают на теле, пояснила Рита Дакота, не считая это чем-то смертельным.Певица также призналась, что после развода с Владом Соколовским её музыкальная карьера и популярность взлетели в разы, так что «нет худа без добра».