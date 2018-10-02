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Геннадий Хазанов высказал соболезнования о смерти Романа Карцева

Актёр Геннадий Хазанов выразил соболезнование семье своего коллеги Романа Карцева, который 2 октября скончался в возрасте 79 лет. По мнению артиста, он был ярким представителем советской школы.
Геннадий Хазанов высказал соболезнования о смерти Романа Карцева

Добавим, что о кончине Карцева уже высказались немало деятелей отечественной культуры, в том числе и глава столичного Театра эстрады Геннадий Хазанов. Он назвал своего коллегу незаменимым представителем прекрасной советской школы.

Кроме того, он считает дуэт Романа Карцева и Виктора Ильченко одним из лучших на российской эстраде. Среди самых известных ролей артиста стоит выделить участие в таких кинолентах, как «Небеса обетованные», «Волшебный голос Джельсомино» и «Собачье сердце».


 
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Культура
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 19:38

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