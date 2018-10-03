Актриса «Брата-2» Дарья Юргенс рассказала об апатии

Дарья Юргенс настолько тяжело переживала предательство любимого человека, что была готова на отчаянный шаг. Но у актрисы на руках был маленький ребёнок, сын Егор, и он вернул ей смысл и радость жизни. Сейчас 27-летний Егор Лесников – актёр и добропорядочный семьянин. Он связал себя брачными узами, будучи ещё 20-летним юношей.Воспоминаниями о сложных периодах своей жизни звезда «Брата-2» поделилась с ведущим и телезрителями «Судьбы человека». Дарья Юргенс отметила: даже после измены мужа она готова была тогда наладить с ним отношения, и супруги предпринимали такие попытки, но этого им сделать не удалось.