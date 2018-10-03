Актриса «Брата-2» Дарья Юргенс рассказала об апатии
Дарья Юргенс, воплотившая на экране Дашу Мерилин в отечественном боевике «Брат-2», рассказала об апатии и нежелании жить. К такому состоянию актрису в своё время привели рассказы мужа, музыканта Евгения Дятлова, об его изменах.
Дарья Юргенс настолько тяжело переживала предательство любимого человека, что была готова на отчаянный шаг. Но у актрисы на руках был маленький ребёнок, сын Егор, и он вернул ей смысл и радость жизни. Сейчас 27-летний Егор Лесников – актёр и добропорядочный семьянин. Он связал себя брачными узами, будучи ещё 20-летним юношей.
Воспоминаниями о сложных периодах своей жизни звезда «Брата-2» поделилась с ведущим и телезрителями «Судьбы человека». Дарья Юргенс отметила: даже после измены мужа она готова была тогда наладить с ним отношения, и супруги предпринимали такие попытки, но этого им сделать не удалось.
Дарья Юргенс настолько тяжело переживала предательство любимого человека, что была готова на отчаянный шаг. Но у актрисы на руках был маленький ребёнок, сын Егор, и он вернул ей смысл и радость жизни. Сейчас 27-летний Егор Лесников – актёр и добропорядочный семьянин. Он связал себя брачными узами, будучи ещё 20-летним юношей.
Воспоминаниями о сложных периодах своей жизни звезда «Брата-2» поделилась с ведущим и телезрителями «Судьбы человека». Дарья Юргенс отметила: даже после измены мужа она готова была тогда наладить с ним отношения, и супруги предпринимали такие попытки, но этого им сделать не удалось.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 03:00