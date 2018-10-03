Джованна Антонелли показала фанатам в Instagram фото с облитым краской обнаженным телом

Джованна Антонелли стала любимицей для миллионов зрителей после выхода на экраны проекта «Клон». Зрительницы романтической мелодрамы мечтали быть похожими на актрису. Сейчас артистка, несмотря на то, что ей 42 года, выглядит великолепно. Лицо кинозвезды по-прежнему молодо, а фигура подтянута.В комментарии к «голой» публикации знаменитость поведала, что розовый цвет в мире символизирует борьбу со страшным недугом - раком молочной железы. Именно поэтому участие Антонелли в фотосъемке не просто работа, а своеобразный манифест.