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Джованна Антонелли показала фанатам в Instagram фото с облитым краской обнаженным телом

Известная по сериалу «Клон» Джованна Антонелли продемонстрировала поклонникам в Instagram снимок, на котором она запечатлена обнаженной, однако ее тело при этом оказалось облито краской. Фотосессия проводилась для женского издания Vogue.
Джованна Антонелли показала фанатам в Instagram фото с облитым краской обнаженным телом

Джованна Антонелли стала любимицей для миллионов зрителей после выхода на экраны проекта «Клон». Зрительницы романтической мелодрамы мечтали быть похожими на актрису. Сейчас артистка, несмотря на то, что ей 42 года, выглядит великолепно. Лицо кинозвезды по-прежнему молодо, а фигура подтянута.
Джованна Антонелли показала фанатам в Instagram фото с облитым краской обнаженным телом

В комментарии к «голой» публикации знаменитость поведала, что розовый цвет в мире символизирует борьбу со страшным недугом - раком молочной железы. Именно поэтому участие Антонелли в фотосъемке не просто работа, а своеобразный манифест.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:00

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