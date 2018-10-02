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Audi привезла на Парижское автошоу заряженный спорт-кросс SQ2

Компания Audi в рамках очередного Парижского автошоу явила миру заряженную версию спорт-кросса SQ2. Транспортное средство под капотом имеет силовую установку, которая способна генерировать 300 «лошадок».
Audi привезла на Парижское автошоу заряженный спорт-кросс SQ2

«Сердцем» Audi SQ2 является бензиновый мотор на 2.0 литра, обладающий комбинированным впрыском топлива и полным приводом. Крутящий момент в данном случае достигает 400 Нм. Силовая установка работает вместе с семидиапазонной автоматической КПП. Первую сотню транспортное средство набирает за 4,8 сек. Максимальная скорость ограничивается 250 км/час.

Инженерами Audi во внимание была принята увеличенная мощность. Также специалисты на 2 см уменьшили клиренс, который теперь достигает 18 см. Производитель усилил дисковые тормоза, коснулись изменения и экстретьер. Решетка радиатора получила вертикальные прутья, пока интерьер спортивного кросса включает алюминий на педалях, обновленный руль и кресла с удобной боковой поддержкой.


 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:30

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