Роман Карцев всю жизнь выступал под псевдонимом

При жизни Карцев гордился собственной родословной. Сатирик был назван в честь своего деда по материнской линии, являвшегося синагогальным кантором. Родитель деятеля был тренером, мать трудилась секретарем парторганизации и, помимо этого, также работала на обувной фабрике контролером ОТК. Дома между собой родственники предпочитали общаться лишь на идише.Приятели с детства называли Карцева «Ромкой-артистом». Таланты проявлялись также у брата юмориста, выступавшего на просторах США фокусником с псевдонимом Карц. Роман Кац давно хотел сменить сценическую фамилию. Однако убедил его взять себе псевдоним Аркадий Райкин. По его словам, фамилия Кац очень короткая, и поэтому поклонники быстро ее забудут.