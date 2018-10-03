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В WhatsApp после обновления появится реклама

Из предоставленной инсайдерами WABetaInfo информации стало известно, что в WhatsApp после ближайшего обновления появится реклама. Местом для неё может стать верхняя часть окна, где расположены «Истории».
В WhatsApp после обновления появится реклама

Как уточняется, пока нововведение появится в мессенджере, предназначенном для iOS. Эксперты полагают, что обновление, после которого пользователям будет демонстрироваться реклама, может снизить популярность WhatsApp.


 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 04:30

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