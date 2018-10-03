В WhatsApp после обновления появится реклама
Из предоставленной инсайдерами WABetaInfo информации стало известно, что в WhatsApp после ближайшего обновления появится реклама. Местом для неё может стать верхняя часть окна, где расположены «Истории».
Как уточняется, пока нововведение появится в мессенджере, предназначенном для iOS. Эксперты полагают, что обновление, после которого пользователям будет демонстрироваться реклама, может снизить популярность WhatsApp.
Как уточняется, пока нововведение появится в мессенджере, предназначенном для iOS. Эксперты полагают, что обновление, после которого пользователям будет демонстрироваться реклама, может снизить популярность WhatsApp.
Технологии
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 04:30