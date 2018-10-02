Промсвязьбанк откроет кредитную линию в 6 млрд рублей для строительства первого ТЛЦ «Нового шелкового пути»

Соглашение было достигнуто во время Международного транспортно-логистического форума «Pro//Движение. 1520». Договор подписали директор департамента крупных корпоративных клиентов Промсвязьбанка Артем Шашкин и генеральный директор «Развитие ТЛЦ» Сергей Гришин.Терминально-логистический центр «Белый Раст» будет построен в Дмитровском районе Московской области и станет ключевым узлом в железнодорожном коридоре, который свяжет европейский и азиатский континенты. Благодаря участию в проекте будут консолидированы силы российских и китайских компаний в рамках инициативы «Один пояс — один путь». Кроме того, увеличится товарооборот с Китаем. На данный момент известно, что «Белый Раст» будет обрабатывать полносоставные поезда, осуществлять разгрузку и погрузку, в том числе выполнять процедуры на постах таможни, ветеринарного и финансового контроля.Артем Шашкин заявил, что Промсвязьбанку интересны инвестиции в инфраструктурные проекты, которые служат драйвером развития транспортной системы России. По этой причине финансовое учреждение открыло кредитную линию. «Мы убеждены, что «Белый Раст» является стратегически важным проектом и его реализация позволит улучшить развитие торгово-экономического сотрудничества России и Китая», - отметил директор департамента крупных корпоративных клиентов Промсвязьбанка.В свою очередь Сергей Гришин сказал, что выданный кредит станет хорошим подспорьем для реализации задач, отвечающим стратегическим целям экономического и инфраструктурного развития России. «Проект «Белый Раст» даст возможность ликвидировать ограничения для развития современных терминальных технологий, как в Московском железнодорожном узле, так и по сети дорог в целом», - отметил Сергей Гришин.