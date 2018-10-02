Зрители «Дома-2» уже готовятся наблюдать за романом Ольги Орловой и Саймона Марданшина

Многим зрителям реалити-шоу не очень нравится то, как девушка общается со своими подопечными, по их мнению, она не справляется со своими обязанностями, так как заводит любимчиков и предвзято относится к тем, кто ей не нравится.Именно поэтому поклонники телестройки не желали, чтобы Юлия задерживалась на Сейшелах больше, чем на 2 недели, ведь смотреть эфиры с ней им абсолютно не хочется. Руководство услышало их желание, так как сегодня стало известно о том, что Ефременкова уже отправилась в Москву, а ей на смену вылетела Ольга Орлова.Фанаты «Дома-2» подозревают, что теледива сама изъявила желание провести некоторое время в тропиках, поскольку там сейчас находится Саймон Марданшин, который испытывает к ней симпатию, но не хочет нарушать субординацию.Публика уверена, что молодой человек займет место ушедшего за ворота Романа Гриценко, более полугода ухаживающего за Ольгой Бузовой. За время их служебного романа продюсеры поняли, что тема с отношениями между ведущими и участниками очень нравится зрителям, а потому решили сменить действующие лица, дабы продолжать повышать рейтинги шоу.