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Роман Капаклы и Марина Африкантова проводят свой отпуск в Санкт-Петербурге

Марина Африкантова и Роман Капаклы наконец-то дождались того дня, когда ведущие разрешили им отправиться в отпуск. Ребята хоть и находятся на хорошем счету, однако правила есть правила, и отпуск предоставляется так же часто, как и остальным участникам телепроекта «Дом-2».
Роман Капаклы и Марина Африкантова проводят свой отпуск в Санкт-Петербурге

Молодые люди мечтали отправиться в Кападокию, однако в конечном итоге поехали в родной город Романа — Санкт-Петербург. Раньше они уже приезжали туда вместе, там же состоялась первое знакомство Марины с будущей свекровью.

Стоит отметить, что именно после этого знакомства парень решил все-таки показать фотографию своей мамы пользователям социальной сети Instagram, но те приняли ее не очень хорошо. Многие сочли женщину совсем непривлекательной, а некоторые даже сравнили с мужчиной, после чего Капаклы решил, больше никогда не выставлять снимки родных в соцсетях.

Именно поэтому сейчас в профиле у возлюбленных нет ни одного кадра с родственниками Романа. Они предпочитают публиковать лишь фото с различных значимых мест и рассказывать о том, как им нравится Петербург.

Роман Капаклы и Марина Африкантова проводят свой отпуск в Санкт-Петербурге

«Питер! Обожаю этот город. Я тут уже в 4 раз и не перестаю им восхищаться, хочется гулять и гулять по этим уютным сталинским улочкам, несмотря на холод и постоянный дождь», - пишет теледива у себя на странице.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:53

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