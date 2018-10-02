Роман Капаклы и Марина Африкантова проводят свой отпуск в Санкт-Петербурге

«Питер! Обожаю этот город. Я тут уже в 4 раз и не перестаю им восхищаться, хочется гулять и гулять по этим уютным сталинским улочкам, несмотря на холод и постоянный дождь», - пишет теледива у себя на странице.

Молодые люди мечтали отправиться в Кападокию, однако в конечном итоге поехали в родной город Романа — Санкт-Петербург. Раньше они уже приезжали туда вместе, там же состоялась первое знакомство Марины с будущей свекровью.Стоит отметить, что именно после этого знакомства парень решил все-таки показать фотографию своей мамы пользователям социальной сети Instagram, но те приняли ее не очень хорошо. Многие сочли женщину совсем непривлекательной, а некоторые даже сравнили с мужчиной, после чего Капаклы решил, больше никогда не выставлять снимки родных в соцсетях.Именно поэтому сейчас в профиле у возлюбленных нет ни одного кадра с родственниками Романа. Они предпочитают публиковать лишь фото с различных значимых мест и рассказывать о том, как им нравится Петербург.