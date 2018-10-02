В Италии местный житель запечатлел взлетающий с Солнца яркий объект

Поначалу итальянец делал фотографии заката на камеру Nikon D800 и ничего необычного не замечал. Лишь при повторном просмотре снимков им было обнаружено наличие яркого неизвестного объекта. Оказалось, что специалисты NASA сделали такие же фото с разницей в несколько минут, поэтому автор публикации отметил, что речь идет об одном и тот же явлении, но его свойства пока слишком загадочны даже для экспертов.Интернет-пользователи предположили, что это может быть Планета Х (Нибиру), которая уже давно грозит Апокалипсисом человечеству, также выдвигались версии об НЛО.