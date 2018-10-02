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В Италии местный житель запечатлел взлетающий с Солнца яркий объект

Многочисленные наблюдения за аномальными объектами вблизи Солнца за последнее время дают результаты. К примеру, 29 сентября житель Италии запечатлел очередное необычное явление в небе: на этот раз яркий шар медленно покидал поверхность светила.
В Италии местный житель запечатлел взлетающий с Солнца яркий объект

Поначалу итальянец делал фотографии заката на камеру Nikon D800 и ничего необычного не замечал. Лишь при повторном просмотре снимков им было обнаружено наличие яркого неизвестного объекта. Оказалось, что специалисты NASA сделали такие же фото с разницей в несколько минут, поэтому автор публикации отметил, что речь идет об одном и тот же явлении, но его свойства пока слишком загадочны даже для экспертов.


Интернет-пользователи предположили, что это может быть Планета Х (Нибиру), которая уже давно грозит Апокалипсисом человечеству, также выдвигались версии об НЛО.


 
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Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 19:20

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