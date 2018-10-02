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Хейтеры: Бузова ворует слова для своих песен у интернет-фриков

Недоброжелатели скандально-известной поющей телеведущей Ольги Бузовой убеждены, что телезнаменитость ворует слова для своих хитов у интернет-фриков. Отыскать весьма бесхитростное копирование удалось у певицы «МС Кисули».

Хейтеры: Бузова ворует слова для своих песен у интернет-фриков

Если кому-то ранее могло показаться, что у Ольги Бузовой очень слабо с вокальными данными, то ситуация с упомянутой выше исполнительницей становится и вовсе катастрофической. Многие считают, что теледива больше походит на интернет-фрика, которых на сегодняшний день очень много. Тем не менее, для звезды уровня Ольги Бузовой плагиат у подобных «героев» Сети вовсе не означает какой-то провал в музыкальной карьере, а даже наоборот, ведь с него авторы ее песен ухитряются делать настоящие хиты, которые потом занимают лидирующие позиции в YouTube и iTunes.

Речь идет о песне «Привыкаю», в которой Ольга Бузова то и дело повторяет, что на ее щеках больше нет слез, и это просто вода. В свою очередь «МС Кисуля» подчеркивает, что больше не плачет, ведь это «просто слезы».

Хейтеры: Бузова ворует слова для своих песен у интернет-фриков

Многочисленные злопыхатели и некоторые эксперты рассмотрели в этом явный плагиат, и подметили, что многими любимой поющей теледиве следовало бы чуть внимательней подбирать интернет-фриков, у которых она ворует слова для своих композиций.

«Бузова, Бузова..вот снова ты и попалась на плагиате! Ты бы тщательней подбирала авторов что ли, а то уже смешно наблюдать за твоим якобы «творчеством»!» - написал один из антифанатов Ольги Бузовой в Сети.

Конечно же, сама Ольга Бузова до сих пор никак не отреагировала на подобные обвинения в свой адрес. Вероятней всего, это связано с тем, что далеко не в первый раз телеведущую обвиняют в плагиате песен.


 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:22

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