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"Символ любви": В США потерянное 29 лет назад обручальное кольцо нашли в диване

В США житель штата Миссисипи возвратил губернатору Филу Брайанту его обручальное кольцо. Оно было утрачено представителем власти 29 лет назад, всё это время пролежав в диване.
"Символ любви": В США потерянное 29 лет назад обручальное кольцо нашли в диване

Предмет мебели был отдан американским политиком родственникам супруги, а позже и они выставили обветшавший диван на обочину дороги, чтобы нуждающийся в нём забрал его себе. Таким человеком оказался житель штата Миссисипи Джефф Мехер. В попытках почистить софу мужчина обнаружил в ней обручальное кольцо с гравировкой, указывавшей дату свадьбы (1976 год) и инициалы.

Догадавшись, кому может принадлежать золотой символ брачных уз, мужчина обратился в администрацию губернатора. Фил Брайант лично встретился с Джеффом Мехером и поблагодарил его за честность, отметив, что кольцо он потерял ещё 29 лет назад.


 
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Общество
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 22:01

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