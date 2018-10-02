"Символ любви": В США потерянное 29 лет назад обручальное кольцо нашли в диване
В США житель штата Миссисипи возвратил губернатору Филу Брайанту его обручальное кольцо. Оно было утрачено представителем власти 29 лет назад, всё это время пролежав в диване.
Предмет мебели был отдан американским политиком родственникам супруги, а позже и они выставили обветшавший диван на обочину дороги, чтобы нуждающийся в нём забрал его себе. Таким человеком оказался житель штата Миссисипи Джефф Мехер. В попытках почистить софу мужчина обнаружил в ней обручальное кольцо с гравировкой, указывавшей дату свадьбы (1976 год) и инициалы.
Догадавшись, кому может принадлежать золотой символ брачных уз, мужчина обратился в администрацию губернатора. Фил Брайант лично встретился с Джеффом Мехером и поблагодарил его за честность, отметив, что кольцо он потерял ещё 29 лет назад.
Предмет мебели был отдан американским политиком родственникам супруги, а позже и они выставили обветшавший диван на обочину дороги, чтобы нуждающийся в нём забрал его себе. Таким человеком оказался житель штата Миссисипи Джефф Мехер. В попытках почистить софу мужчина обнаружил в ней обручальное кольцо с гравировкой, указывавшей дату свадьбы (1976 год) и инициалы.
Догадавшись, кому может принадлежать золотой символ брачных уз, мужчина обратился в администрацию губернатора. Фил Брайант лично встретился с Джеффом Мехером и поблагодарил его за честность, отметив, что кольцо он потерял ещё 29 лет назад.
Общество
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 22:01