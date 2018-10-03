Учёные: Люди с ожирением получают в ДТП более серьёзные травмы
Учёные объяснили, почему люди, страдающие ожирением, при попадании в ДТП получают более серьёзные травмы. Проведённое специалистами исследование привлекло к проблеме внимание не только автобрендов, но и правительства США.
На протяжении многих лет специалисты пытались понять, как люди различных размеров реагируют на аварии. В результате пришли к выводу, что экстраполяция для мужчин бесполезна, но и не слишком помогает женщинам. Тогда эксперты решили выяснить, какие биомеханические различия существуют между полами, а также каким образом они влияют на получение травм. Исследование проводилось при поддержке бренда Autoliv.
Проведённые эксперименты показали, что водители, страдающие ожирением, на 80% чаще умирают в ДТП, чем те, кто имеет нормальный вес. Учёные надеются, что их исследования повлияют на то, чтобы производители транспортных средств научились создавать более безопасные автомобили для всего населения.
На протяжении многих лет специалисты пытались понять, как люди различных размеров реагируют на аварии. В результате пришли к выводу, что экстраполяция для мужчин бесполезна, но и не слишком помогает женщинам. Тогда эксперты решили выяснить, какие биомеханические различия существуют между полами, а также каким образом они влияют на получение травм. Исследование проводилось при поддержке бренда Autoliv.
Проведённые эксперименты показали, что водители, страдающие ожирением, на 80% чаще умирают в ДТП, чем те, кто имеет нормальный вес. Учёные надеются, что их исследования повлияют на то, чтобы производители транспортных средств научились создавать более безопасные автомобили для всего населения.
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 03:30