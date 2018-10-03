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Учёные: Люди с ожирением получают в ДТП более серьёзные травмы

Учёные объяснили, почему люди, страдающие ожирением, при попадании в ДТП получают более серьёзные травмы. Проведённое специалистами исследование привлекло к проблеме внимание не только автобрендов, но и правительства США.
Учёные: Люди с ожирением получают в ДТП более серьёзные травмы

На протяжении многих лет специалисты пытались понять, как люди различных размеров реагируют на аварии. В результате пришли к выводу, что экстраполяция для мужчин бесполезна, но и не слишком помогает женщинам. Тогда эксперты решили выяснить, какие биомеханические различия существуют между полами, а также каким образом они влияют на получение травм. Исследование проводилось при поддержке бренда Autoliv.

Проведённые эксперименты показали, что водители, страдающие ожирением, на 80% чаще умирают в ДТП, чем те, кто имеет нормальный вес. Учёные надеются, что их исследования повлияют на то, чтобы производители транспортных средств научились создавать более безопасные автомобили для всего населения.


 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 03:30

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