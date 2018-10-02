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Хейтеры высямеяли Ольгу Бузову за выступление на премии Music Box 2018

Несколько дней назад в концертном зале Crocus City Hall прошла очередная ежегодная премия Music Box 2018, на которой популярная певица и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова забрала сразу несколько статуэток.
Хейтеры высямеяли Ольгу Бузову за выступление на премии Music Box 2018

В частности, теледива удостоилась звания «Креатив года» за свой мотивирующий трек «Чемпион» и «Digital хит Рунета» за свою песню «Wi-Fi».

«Это очень приятно и неожиданно. Спасибо всем, кто голосует и верит в меня. Дальше – больше!», - написала она в своем микроблоге.

Кроме этого, Бузова выступила перед своими коллегами по шоу-бизнесу, исполнив хит «Принимай меня», а также впервые показала клип на него.

Хейтеры высямеяли Ольгу Бузову за выступление на премии Music Box 2018

Поклонники теледивы принялись сразу же поздравлять свою любимицу и желать ей побольше таких наград и статуэток, напомнив, что ее люди всегда с ней. Чуть позже, когда в Сети появилась запись исполнения Бузовой, отметились и хейтеры.

По их мнению, на сцене Бузова слишком переигрывала и пыталась показать себя еще более «приторной», чем она есть на самом деле. Они посоветовали ей смириться с тем, что у нее нет природной артистичности, и прекратить выжимать из себя эмоции, так как получается это очень плохо.

Хейтеры высямеяли Ольгу Бузову за выступление на премии Music Box 2018

Впрочем, сама знаменитость на такие претензии никак не отреагировала, поскольку добилась, чего хотела, пополнив свою коллекцию еще несколькими статуэтками.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:16

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