Хейтеры высямеяли Ольгу Бузову за выступление на премии Music Box 2018

«Это очень приятно и неожиданно. Спасибо всем, кто голосует и верит в меня. Дальше – больше!», - написала она в своем микроблоге.

В частности, теледива удостоилась звания «Креатив года» за свой мотивирующий трек «Чемпион» и «Digital хит Рунета» за свою песню «Wi-Fi».Кроме этого, Бузова выступила перед своими коллегами по шоу-бизнесу, исполнив хит «Принимай меня», а также впервые показала клип на него.Поклонники теледивы принялись сразу же поздравлять свою любимицу и желать ей побольше таких наград и статуэток, напомнив, что ее люди всегда с ней. Чуть позже, когда в Сети появилась запись исполнения Бузовой, отметились и хейтеры.По их мнению, на сцене Бузова слишком переигрывала и пыталась показать себя еще более «приторной», чем она есть на самом деле. Они посоветовали ей смириться с тем, что у нее нет природной артистичности, и прекратить выжимать из себя эмоции, так как получается это очень плохо.Впрочем, сама знаменитость на такие претензии никак не отреагировала, поскольку добилась, чего хотела, пополнив свою коллекцию еще несколькими статуэтками.