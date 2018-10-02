В России за август текущего года продали 49 000 новых авто В-класса

С начала 2015 года показатель оказался рекордно низким. Тога в период января-февраля в России на В-класс приходилось 36,8%, а также 36,6% от общего оборота транспортных средств соответственно. Показатель до августа текущего года не опускался меньше указанных отметок. В свою очередь лидером продаж среди продукции сегмента В оказалась версия LADA Vesta. Данный автомобиль реализовали в количестве 5 510 экземпляров. Данная версия продемонстрировала увеличение авторынка на 27,1%.Идущие следом версии KIA Rio и LADA Granta показали снижение на 7,8 и 17,6% соответственно. Таким образом, KIA Rio продали в количестве 7 812 экземпляров, а LADA Granta – 6 979 единиц. Следует заметить, что общие показатели реализаций авто класса В по РФ падают уже 2 месяц подряд.