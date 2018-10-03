Екатерина Климова опубликовала в Instagram снимок с детьми

Снимок был сделан в домашней обстановке, в тот момент, когда дети со звёздной родительницей собрались на просмотр фильма «Московская борзая», где непосредственно Климова исполнила одну из ведущих ролей. В кадр попали все четверо наследников актрисы: Елизавета, Матвей, Корней и Белла.Фотография на данный момент набрала более 35 тысяч «лайков». В комментариях подписчики отметили, что уже успели посмотреть новый фильм с участием актрисы и сделали выводы. Поклонники выделили блестящую игру Екатерины Климовой, подчеркнув, что замена актриса привела к тому, что лента вышла совершенно иной. Некоторые фанаты просто порадовались за кадр, сделанный в домашней обстановке.