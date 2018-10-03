АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Рестораны быстрого питания стали чаще предлагать детям здоровую пищу
EUR 75.23 USD 65.22
Курс валют на 03.10.2018

Екатерина Климова опубликовала в Instagram снимок с детьми

Екатерина Климова опубликовала в Instagram фотографию, на которой запечатлены все её дети. Несмотря на большую занятость, актриса успевает уделять внимание своим четырём наследникам.
Екатерина Климова опубликовала в Instagram снимок с детьми

Снимок был сделан в домашней обстановке, в тот момент, когда дети со звёздной родительницей собрались на просмотр фильма «Московская борзая», где непосредственно Климова исполнила одну из ведущих ролей. В кадр попали все четверо наследников актрисы: Елизавета, Матвей, Корней и Белла.

Фотография на данный момент набрала более 35 тысяч «лайков». В комментариях подписчики отметили, что уже успели посмотреть новый фильм с участием актрисы и сделали выводы. Поклонники выделили блестящую игру Екатерины Климовой, подчеркнув, что замена актриса привела к тому, что лента вышла совершенно иной. Некоторые фанаты просто порадовались за кадр, сделанный в домашней обстановке.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 02:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные: Люди с ожирением получают в ДТП более
Актриса «Брата-2» Дарья Юргенс рассказала об
Екатерина Климова опубликовала в Instagram снимок
Секрет "вечно молодой" китайской женщины раскрыт
«Забей»: Обиженную Седокову утешил Малахов
Ученые: Пятна матери жирафов наследуются
Учёные объединили проточную батарею и солнечную
«Ужасы на Хэллоуин» в Overwatch начнутся 9 октября
Покинувший бокс ради порно Куинтон Хиллокс
Ubisoft пытается найти ресурсы для Splinter Cell
Стилист Алишер рассказал о переживаниях Аллы
"Символ любви": В США потерянное 29 лет назад
В России запущена программа лизинга Samsung
Юлия Савичева показала фанатам в Instagram
Audi привезла на Парижское автошоу заряженный
Ким Кардашьян призналась, что не была уверена в
Элина Камирен откровенно рассказала об
На YouTube появился фильм о создателях серии
Ученые: Полет на Марс может спровоцировать рак
Instagram: «Состарившаяся» Настя Каменских
Ким Кардашьян стала самой опасной знаменитостью
Представители MDK сообщили, что будут финансово
В Париже презентован кроссовер Dacia Duster с
Брэд Питт не жалеет о разводе с Анджелиной Джоли
Геннадий Хазанов высказал соболезнования о смерти
Porsche 911 Speedster Concept выпустят в
В Италии местный житель запечатлел взлетающий с
Роман Карцев всю жизнь выступал под псевдонимом
Беременную Регину Тодоренко упрекнули за танцы на
«Антидепрессант»: Садальский поздравил Данилко с
Просмотреть все новости