Брэд Питт не жалеет о разводе с Анджелиной Джоли

Брэд Питт сказал, что Анджелина Джоли для него являлась наиболее якрой любовью, но сейчас артист избегает сожалений из-за разрыва с супругой. В данное время актер не желает восстанавливать отношения с экс-женой, но надеется наладить с ней дружеские связи ради детей, поскольку сейчас они проживают с актрисой.Стоит напомнить, что ранее в соцсети появились данные, что сама Анджелина Джоли сожалеет об их разводе. Инсайдеры утверждают, что знаменитость стала все чаще думать о Питте, поскольку очень скучает по мужу и их супружеской жизни. Кинозвезда даже позволила экс-супругу приходить в её дом в любое время для того, чтобы он смог видеться с детьми.