Планируется массовое производство Hundai i30N “N Option”
Компания Hundai продемонстрировала свою новинку i30N “N Option”, что произошло на автошоу в Париже. На текущий момент модель является единственной, однако, в будущем планируется серийное производство.
Кузов машины обладает массой новых компонентов, коих около 25, благодаря чему i30N “N Option” существенно преображается, становится более динамичной. Многие детали, такие как капот и антикрыло, выполнены из карбона, посредством чего вес авто снижен. Воздухозаборник на капоте визуально делает новинку более спортивной. Отмечается, что в случае запуска серийного выпуска многие элементы данного тюнинга можно будет заказать прямо у завода-производителя.
По некоторым данным, в скором времени возможность “заводского тюнинга” будет доступна и для других автомобилей компании. С большой долей вероятности первое время продолжат предоставляться лишь продемонстрированные компоненты.
Кузов машины обладает массой новых компонентов, коих около 25, благодаря чему i30N “N Option” существенно преображается, становится более динамичной. Многие детали, такие как капот и антикрыло, выполнены из карбона, посредством чего вес авто снижен. Воздухозаборник на капоте визуально делает новинку более спортивной. Отмечается, что в случае запуска серийного выпуска многие элементы данного тюнинга можно будет заказать прямо у завода-производителя.
По некоторым данным, в скором времени возможность “заводского тюнинга” будет доступна и для других автомобилей компании. С большой долей вероятности первое время продолжат предоставляться лишь продемонстрированные компоненты.
Авто
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 05:30