Ксения Бородина очень гордится своими детьми

«Мой талантище, урааа!», - написала она в своем микроблоге, опубликовав фотографию дочери.

К примеру, Тея, несмотря на свой возраст, уже изъявила желание ходить в детский сад. Кроме того, она очень любит учить новые стишки, посещает танцы и выполняет дома различные задания с развивающим репетитором.Что касается старшей дочери, то она тоже растет не менее способной девочкой. В свои 9 лет она уже ходит в школу, где учится на отлично, изучает английский язык, участвует в модных показах, а также занимается художественной гимнастикой.Буквально несколько дней назад Маруся принимала участие в городских соревнованиях и заняла второе место, от чего ее мать очень счастлива.Стоит отметить, что ранее Бородина уже говорила о том, что не стремится сделать из малышки профессиональную спортсменку, но, занимаясь гимнастикой, она учится дисциплине, а также укрепляет свое здоровье, развивает силу и работает над осанкой, которая для девочек очень важна.Пользователи Сети восхищаются тем, как Бородина воспитывает своих детей, однако их поражает то, что Маруся и Тея абсолютно не похожи друг на друга. Речь идет не о внешности, ведь у них разные отцы, а о характере, ведь воспитывает их одна и та же мать.