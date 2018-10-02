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Ксения Бородина очень гордится своими детьми

Ни для кого не секрет, что 35-летняя ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина воспитывает двух дочерей: 9-летнюю Марусю от первого мужа Юрия Будагова и 2-летнюю Теону, которая появилась в нынешнем браке с Курбаном Омаровым. Теледива очень гордится своими детьми, поскольку они способные, талантливые и ответственные.
Ксения Бородина очень гордится своими детьми

К примеру, Тея, несмотря на свой возраст, уже изъявила желание ходить в детский сад. Кроме того, она очень любит учить новые стишки, посещает танцы и выполняет дома различные задания с развивающим репетитором.

Что касается старшей дочери, то она тоже растет не менее способной девочкой. В свои 9 лет она уже ходит в школу, где учится на отлично, изучает английский язык, участвует в модных показах, а также занимается художественной гимнастикой.

Ксения Бородина очень гордится своими детьми

Буквально несколько дней назад Маруся принимала участие в городских соревнованиях и заняла второе место, от чего ее мать очень счастлива.

«Мой талантище, урааа!», - написала она в своем микроблоге, опубликовав фотографию дочери.

Стоит отметить, что ранее Бородина уже говорила о том, что не стремится сделать из малышки профессиональную спортсменку, но, занимаясь гимнастикой, она учится дисциплине, а также укрепляет свое здоровье, развивает силу и работает над осанкой, которая для девочек очень важна.

Пользователи Сети восхищаются тем, как Бородина воспитывает своих детей, однако их поражает то, что Маруся и Тея абсолютно не похожи друг на друга. Речь идет не о внешности, ведь у них разные отцы, а о характере, ведь воспитывает их одна и та же мать.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:35

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