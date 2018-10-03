Сергея Лазарева «застукали» за уборкой квартиры

В Instagram Сергей Лазарев разместил маленький видеоролик, на котором он демонстрирует свои танцевальные способности вместе с пылесосом. За его активными телодвижениями с интересом наблюдали собака певца и пришедшая в это время уборщица. Она предложила свою помощь, но Лазарев учтиво отказался.В целом видео получилось забавным и набрало уже 95 тысяч просмотров. Подписчики в комментариях восхищаются тому, как «тщательно» певец убирался. Многие высказали предположение о том, что Лазарев снялся в очередной рекламе пылесоса.