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Сергея Лазарева «застукали» за уборкой квартиры

Сергея Лазарева «застукали» за уборкой квартиры, во время которой он танцевал с пылесосом под свою любимую музыку. Многие увидели в этом рекламу.
Сергея Лазарева «застукали» за уборкой квартиры

В Instagram Сергей Лазарев разместил маленький видеоролик, на котором он демонстрирует свои танцевальные способности вместе с пылесосом. За его активными телодвижениями с интересом наблюдали собака певца и пришедшая в это время уборщица. Она предложила свою помощь, но Лазарев учтиво отказался.

В целом видео получилось забавным и набрало уже 95 тысяч просмотров. Подписчики в комментариях восхищаются тому, как «тщательно» певец убирался. Многие высказали предположение о том, что Лазарев снялся в очередной рекламе пылесоса.


 
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ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 04:00

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