Ким Кардашьян стала самой опасной знаменитостью для поиска в Интернете
Согласно итогам 2018 года, Ким Кардашьян названа наиболее опасной знаменитой личностью для поиска в соцсетях. Об это сообщили эксперты в области кибербезопасности.
Специалистами размещенной в США компании McAfee, работающими в области кибербезопасности, был составлен традиционной список имен звезд, которые наиболее часто вовлекаются мошенниками с целью привлечения юзеров к вредоносным веб-сайтам. Во главе списка стала Ким Кардашьян, второе место занимает Наоми Кэмпбелл, а третье — Кортни Кардашьян.
Эксперты заявили, что хакеры пытаются использовать известных личностей с целью обмана. Нажав на ссылку, ведущую на вредоносный веб-сайты, человек рискует раскрыть свои пароли и личную информацию. Кроме того, таким путем злоумышленники тайно устанавливает вирусное ПО на компьютер.
Специалистами размещенной в США компании McAfee, работающими в области кибербезопасности, был составлен традиционной список имен звезд, которые наиболее часто вовлекаются мошенниками с целью привлечения юзеров к вредоносным веб-сайтам. Во главе списка стала Ким Кардашьян, второе место занимает Наоми Кэмпбелл, а третье — Кортни Кардашьян.
Эксперты заявили, что хакеры пытаются использовать известных личностей с целью обмана. Нажав на ссылку, ведущую на вредоносный веб-сайты, человек рискует раскрыть свои пароли и личную информацию. Кроме того, таким путем злоумышленники тайно устанавливает вирусное ПО на компьютер.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:10