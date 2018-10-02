Ким Кардашьян стала самой опасной знаменитостью для поиска в Интернете

Специалистами размещенной в США компании McAfee, работающими в области кибербезопасности, был составлен традиционной список имен звезд, которые наиболее часто вовлекаются мошенниками с целью привлечения юзеров к вредоносным веб-сайтам. Во главе списка стала Ким Кардашьян, второе место занимает Наоми Кэмпбелл, а третье — Кортни Кардашьян.Эксперты заявили, что хакеры пытаются использовать известных личностей с целью обмана. Нажав на ссылку, ведущую на вредоносный веб-сайты, человек рискует раскрыть свои пароли и личную информацию. Кроме того, таким путем злоумышленники тайно устанавливает вирусное ПО на компьютер.