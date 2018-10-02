Слухи: Костенко и Тарасов готовятся стать родителями во второй раз

«Костенко оказалась куда хитрее Бузовой! Не успела родить первого ребенка, сразу давай вторым беременеть..уж продуманная она слишком. Явно хочет отбить у Тарасова привычку жениться на своих молоденьких любовницах!!» - написал один из недоброжелателей семейства в Сети.

Несколько часов назад в Сети появилась информация о том, что третья супруга известного российского спортсмена снова находится в интересном положении. Впрочем, данное сообщение еще не было официально подтверждено ни Анастасией Костенко, ни Дмитрием Тарасовым.Тем не менее, многочисленные интернет-пользователи уже принялись вовсю спорить, возможен ли подобный исход, ведь модель не так давно впервые стала мамой. Однако большинство фолловеров утверждает, что забеременеть после родов куда проще, и именно поэтому во многих семьях имеются одногодки.Стоит подчеркнуть, что недоброжелатели звездного семейства Тарасовых-Костенко также решили высказать свое мнение по поводу слухов о второй беременности Анастасии. По словам злопыхателей, модель могла снова забеременеть только для того, чтобы покрепче «привязать» к себе спортсмена. Антифанаты парочки просто-таки убеждены в том, что Костенко намеревается своим очередным интересным положением «отбить» у возлюбленного привычку постоянно жениться на любовницах.Отметим, что за вынашиванием Анастасией Костенко ребенка от бывшего мужа Ольги Бузовой следила почти вся страна. Впервые познала счастье материнства ростовская модель летом текущего года. Несмотря на трудности в работе Дмитрия Тарасова, девушка рожала в одном из лучших роддомов Москвы. Третья супруга футболиста подарила своему любимому мужу дочку, которую они назвали Миланой.