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Слухи: Костенко и Тарасов готовятся стать родителями во второй раз

В Интернете появились слухи о том, что ростовская модель Анастасия Костенко и бывший супруг прославленной поющей теледивы Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов, готовятся во второй раз стать родителями.
Слухи: Костенко и Тарасов готовятся стать родителями во второй раз

Несколько часов назад в Сети появилась информация о том, что третья супруга известного российского спортсмена снова находится в интересном положении. Впрочем, данное сообщение еще не было официально подтверждено ни Анастасией Костенко, ни Дмитрием Тарасовым.

Тем не менее, многочисленные интернет-пользователи уже принялись вовсю спорить, возможен ли подобный исход, ведь модель не так давно впервые стала мамой. Однако большинство фолловеров утверждает, что забеременеть после родов куда проще, и именно поэтому во многих семьях имеются одногодки.

Стоит подчеркнуть, что недоброжелатели звездного семейства Тарасовых-Костенко также решили высказать свое мнение по поводу слухов о второй беременности Анастасии. По словам злопыхателей, модель могла снова забеременеть только для того, чтобы покрепче «привязать» к себе спортсмена. Антифанаты парочки просто-таки убеждены в том, что Костенко намеревается своим очередным интересным положением «отбить» у возлюбленного привычку постоянно жениться на любовницах.

Слухи: Костенко и Тарасов готовятся стать родителями во второй раз

«Костенко оказалась куда хитрее Бузовой! Не успела родить первого ребенка, сразу давай вторым беременеть..уж продуманная она слишком. Явно хочет отбить у Тарасова привычку жениться на своих молоденьких любовницах!!» - написал один из недоброжелателей семейства в Сети.

Отметим, что за вынашиванием Анастасией Костенко ребенка от бывшего мужа Ольги Бузовой следила почти вся страна. Впервые познала счастье материнства ростовская модель летом текущего года. Несмотря на трудности в работе Дмитрия Тарасова, девушка рожала в одном из лучших роддомов Москвы. Третья супруга футболиста подарила своему любимому мужу дочку, которую они назвали Миланой.


 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:28

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