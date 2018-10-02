В Париже презентован кроссовер Dacia Duster с новым турбомотором
В Париже провели показ кроссовера Dacia Duster, оснащаемого новым турбомотором. Для России последний может оказаться доступен со временем.
На авторынке Европы Duster, Logan, Sandero, Lodgy реализуют под известным брендом Dacia. Кроссовер Dacia Duster на просторах Парижа показали с новым турбированным "движком" от Renault. Последний генерирует 130 либо 150 лошадиных сил. Новым агрегатом в начале будут комплектовать переднеприводные модификации. С середины будущего года силовая установка окажется доступна для вседорожных версий с полным приводом. Авто имеет современную мультимедийную систему, поддерживающую Android Auto, а также Apple CarPlay.
Новый мотор Duster успел себя зарекомендовать и раньше на компактвэне Renault Scenic. В РФ обновленную установку пока не внедрили в автомобили. Специалисты считают, что это происходит вследствие того, что этот двигатель «боится» некачественного топлива.
На авторынке Европы Duster, Logan, Sandero, Lodgy реализуют под известным брендом Dacia. Кроссовер Dacia Duster на просторах Парижа показали с новым турбированным "движком" от Renault. Последний генерирует 130 либо 150 лошадиных сил. Новым агрегатом в начале будут комплектовать переднеприводные модификации. С середины будущего года силовая установка окажется доступна для вседорожных версий с полным приводом. Авто имеет современную мультимедийную систему, поддерживающую Android Auto, а также Apple CarPlay.
Новый мотор Duster успел себя зарекомендовать и раньше на компактвэне Renault Scenic. В РФ обновленную установку пока не внедрили в автомобили. Специалисты считают, что это происходит вследствие того, что этот двигатель «боится» некачественного топлива.
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:00