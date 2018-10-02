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В Париже презентован кроссовер Dacia Duster с новым турбомотором

В Париже провели показ кроссовера Dacia Duster, оснащаемого новым турбомотором. Для России последний может оказаться доступен со временем.
В Париже презентован кроссовер Dacia Duster с новым турбомотором

На авторынке Европы Duster, Logan, Sandero, Lodgy реализуют под известным брендом Dacia. Кроссовер Dacia Duster на просторах Парижа показали с новым турбированным "движком" от Renault. Последний генерирует 130 либо 150 лошадиных сил. Новым агрегатом в начале будут комплектовать переднеприводные модификации. С середины будущего года силовая установка окажется доступна для вседорожных версий с полным приводом. Авто имеет современную мультимедийную систему, поддерживающую Android Auto, а также Apple CarPlay.

Новый мотор Duster успел себя зарекомендовать и раньше на компактвэне Renault Scenic. В РФ обновленную установку пока не внедрили в автомобили. Специалисты считают, что это происходит вследствие того, что этот двигатель «боится» некачественного топлива.


 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:00

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