В Париже презентован кроссовер Dacia Duster с новым турбомотором

На авторынке Европы Duster, Logan, Sandero, Lodgy реализуют под известным брендом Dacia. Кроссовер Dacia Duster на просторах Парижа показали с новым турбированным "движком" от Renault. Последний генерирует 130 либо 150 лошадиных сил. Новым агрегатом в начале будут комплектовать переднеприводные модификации. С середины будущего года силовая установка окажется доступна для вседорожных версий с полным приводом. Авто имеет современную мультимедийную систему, поддерживающую Android Auto, а также Apple CarPlay.Новый мотор Duster успел себя зарекомендовать и раньше на компактвэне Renault Scenic. В РФ обновленную установку пока не внедрили в автомобили. Специалисты считают, что это происходит вследствие того, что этот двигатель «боится» некачественного топлива.