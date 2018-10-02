Смартфон Nokia получит название 9 PureView

В конце лета HMD Global стала владельцем марки PureView. Ранее ее собственником выступал американский гигант Microsoft. Вышеназванное имя в скором будущем примерит на себя один из флагманов. Некоторые устройства финской компании уже выходили под данным брендом, но значимые модели выпускались под другими именами.Сейчас в Сети активно обсуждается инсайдерская информация о том, что новый Nokia 9 Pureview сможет похвастаться сразу пятью модулями камер. Сам производитель пока не подтвердил данные сведения.