Смартфон Nokia получит название 9 PureView
Ожидается, что новый смартфон производства HMD Global будет иметь название Nokia 9 PureView. Официально модель окажется показана на мероприятии MWC 2019.
В конце лета HMD Global стала владельцем марки PureView. Ранее ее собственником выступал американский гигант Microsoft. Вышеназванное имя в скором будущем примерит на себя один из флагманов. Некоторые устройства финской компании уже выходили под данным брендом, но значимые модели выпускались под другими именами.
Сейчас в Сети активно обсуждается инсайдерская информация о том, что новый Nokia 9 Pureview сможет похвастаться сразу пятью модулями камер. Сам производитель пока не подтвердил данные сведения.
В конце лета HMD Global стала владельцем марки PureView. Ранее ее собственником выступал американский гигант Microsoft. Вышеназванное имя в скором будущем примерит на себя один из флагманов. Некоторые устройства финской компании уже выходили под данным брендом, но значимые модели выпускались под другими именами.
Сейчас в Сети активно обсуждается инсайдерская информация о том, что новый Nokia 9 Pureview сможет похвастаться сразу пятью модулями камер. Сам производитель пока не подтвердил данные сведения.
Технологии
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 17:03