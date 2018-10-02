Спасатели эвакуируют пассажиров взорвавшегося парома Литвы в Балтийском море
Спасатели уже добрались до взорвавшегося парома Литвы, который находится в Балтийском море, и эвакуируют пассажиров. Сведения обнародовал портал РИА Новости, ссылаясь на информацию от калининградских экстренных служб.
Сейчас судно дрейфует, спасательная операция идёт полным ходом. Взрыв на пароме произошёл, когда он, пересекая международные воды, находился примерно в 130-ти км от Калининграда.
Пожар в машинном отделении, одно из устройств которого взорвалось, уже потушен. Эвакуации подлежат 335 граждан.
Сейчас судно дрейфует, спасательная операция идёт полным ходом. Взрыв на пароме произошёл, когда он, пересекая международные воды, находился примерно в 130-ти км от Калининграда.
Пожар в машинном отделении, одно из устройств которого взорвалось, уже потушен. Эвакуации подлежат 335 граждан.
Происшествия
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 16:18