Спасатели эвакуируют пассажиров взорвавшегося парома Литвы в Балтийском море

Сейчас судно дрейфует, спасательная операция идёт полным ходом. Взрыв на пароме произошёл, когда он, пересекая международные воды, находился примерно в 130-ти км от Калининграда.Пожар в машинном отделении, одно из устройств которого взорвалось, уже потушен. Эвакуации подлежат 335 граждан.