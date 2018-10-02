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Покинувший бокс ради порно Куинтон Хиллокс планирует вернуться в спорт

Английский боксер Куинтон Хиллокс рассказал, как ему удавалось бороться с бедностью в трудные моменты жизни. Спортсмен принимал участие в съемках порно, но желает вернуться в спорт.
Покинувший бокс ради порно Куинтон Хиллокс планирует вернуться в спорт

По его словам, в какой-то момент карьеры профессионального боксера настал период отсутствия боев. Несмотря на то, что тренировки продолжались, три поединка подряд были отменены, в связи с чем, спортсмен остался без средств для существования. Будучи лишенным альтернативного способа заработка, Хиллокс продолжал поиски новой работы ежедневно. В одном из порнофильмов боксер увидел собственного спарринг партнера. После небольшого разговора с приятелем спортсмен попросил помочь ему устроиться в ту же студию. В результате в течение примерно трех лет Хиллокс снимался в порно, добившись положения востребованного актера.

Несмотря на приличные заработки, боксер принял решение выйти из данной индустрии. По его словам, сниматься в порно “жестче” чем, стоять на ринге. Отмечается также, что Хиллокс планирует вернуться в профессиональный бокс.


 
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Спорт / ШоуБиз
Добавил: Максим Бэр Вчера, 23:30

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