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«Забей»: Обиженную Седокову утешил Малахов

Анна Седокова после выступления на корпоративе посчитала себя униженной. Её поддержал Андрей Малахов, но нашлись и те, кто счел певицу капризной.
«Забей»: Обиженную Седокову утешил Малахов

Причиной возмущения стало поведение публики, перед которой Седокова пела на корпоративной вечеринке. Оскорблённая и униженная, теледива написала пост на своей странице: «Я старалась оставить неизгладимое впечатление своим выступлением, а богатые клиенты оскорбили меня своей невнимательностью. Я пришла для того, чтобы сделать их счастливее, а не петь для себя самой».

Андрей Малахов поспешил утешить Седокову, посоветовав ей просто «забить» и отпустить ситуацию. Подруга певицы Рита Дакота написала, что вообще не стала выступать перед богатыми клиентами. Но нашлись и те, кто посчитал Анну Седокову очередной капризной звездой. Заказчики корпоратива в полной мере выплатили гонорар певице, и совсем не обязаны «падать в обморок» при её появлении перед ними.


 
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ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 01:30

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