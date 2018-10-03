«Забей»: Обиженную Седокову утешил Малахов

Причиной возмущения стало поведение публики, перед которой Седокова пела на корпоративной вечеринке. Оскорблённая и униженная, теледива написала пост на своей странице: «Я старалась оставить неизгладимое впечатление своим выступлением, а богатые клиенты оскорбили меня своей невнимательностью. Я пришла для того, чтобы сделать их счастливее, а не петь для себя самой».Андрей Малахов поспешил утешить Седокову, посоветовав ей просто «забить» и отпустить ситуацию. Подруга певицы Рита Дакота написала, что вообще не стала выступать перед богатыми клиентами. Но нашлись и те, кто посчитал Анну Седокову очередной капризной звездой. Заказчики корпоратива в полной мере выплатили гонорар певице, и совсем не обязаны «падать в обморок» при её появлении перед ними.