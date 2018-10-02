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Ученые: Похудеть возможно только лишь силой мысли

Ученые уверены, что человек способен похудеть только благодаря одной силе мысли. Люди, принимающие участие в исследовании, теряли в 10 раз больше веса, представляя себя стройными.
Ученые: Похудеть возможно только лишь силой мысли

Ученые из Университета Портсмута считают, что просто необходимо изменить свое мышление, и тогда результат не заставит себя ждать. Когда люди представляют себя худыми, они прощаются с большим числом лишних килограммов. Статистика говорит, что в результате функциональной образной тренировки в год люди теряют 6 килограммов, а их талия становится тоньше на 9 см. В противоположность этому представлены те, кто не нагружал себя различными мотивационными мыслями, их результат составит 600 грамм и 0,24 см талии за аналогичный период.

Не все участники исследования придерживались определенной диеты и регулярно посещали спортивный зал. Функциональные образные тренировки предполагают визуализацию того, каким станет человек в будущем. Такие мероприятия обеспечивают более выраженную мотивацию, а именно она необходима всем худеющим.

Как подчеркивают ученые, большая часть людей, желающих стать стройнее, знает, что необходимо увеличить двигательную активность и начать правильно питаться. Однако чтобы достичь положительного результата, им не хватает мотивации.


 
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Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 15:52

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