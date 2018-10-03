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Дезинформация об НЛО: Стоит ли верить в существование пришельцев

В последнее время в СМИ появилось много дезинформации об НЛО. В связи с этим эксперты решили рассказать, стоит ли верить людям в существование пришельцев.
Дезинформация об НЛО: Стоит ли верить в существование пришельцев

Специалисты считают, что в данной ситуации многое зависит от человека и от того, хочет ли он вообще что-либо знать о гуманоидах. Обычно свидетельские показания об НЛО не заслуживают доверия. Однако порой они подкрепляются электрооптическими данными, или же о существовании инопланетян информирую астрономы, побывавшие в космосе, и тогда люди начинают серьёзно относиться к тому, что пришельцы всё-таки есть.

Каждый раз специалисты задумываются, каким источникам следует доверять, а каким— нет. Один из основоположников ракетостроения, доктор Герман Оберт, заявил, что чем глубже он изучает этот вопрос, тем более ясно осознаёт, что определенные НЛО могут контролироваться внеземным разумом. Однако есть вопросы, на которые пока ответов не найдено. Учёный советует людям полагаться на свою интуицию, при этом необходимо абстрагироваться от критического мышления.


 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 06:30

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