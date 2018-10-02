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Карина Мишулина рассказала о заработках на ток-шоу Малахова и Борисова

Актриса театра и кино Карина Мишулина рассказала о заработках на ток-шоу Андрея Малахова и Дмитрия Борисова. Она призналась, что получила смешные гонорары за съемки в одиозных передачах. Единственная законная дочь Спартака Мишулина добавила, что посещала ток-шоу не ради наживы, а ради того, чтобы очистить имя отца.
Карина Мишулина рассказала о заработках на ток-шоу Малахова и Борисова

Карина Мишулина, которую знают в России как учительницу биологии из сериала «Физрук», утверждает, что участие в одиозных передач, где обсуждают её отца, знаменитого актера Спартака Мишулина, вовсе не принесли ей славу. Актриса отмечает, что если бы она снималась там ради известности или денег, то не переставала бы это делать. К примеру, героями, которые постоянно ходят на программы «Привет, Андрей!» и «Пусть говорят», как на работу, можно назвать таких знаменитостей, как Александр Серов, Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская.

Именно участие в скандальных ток-шоу стали причиной расторжения контракта Карины Мишулиной с Театром сатиры, в котором актриса работала не один сезон. Уход из театральной стези, по словам Мишулиной, стал началом совершенно нового этапа в её жизни. Сейчас бывшая артистка реализует потенциал своего таланта не только в кино. Дочь Спартака Мишулина готовится покорять российский шоу-бизнес.


 
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ШоуБиз
Добавил: Савченко Яна Сегодня, 16:50

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