В Барнауле в ДТП пострадали девять человек
В Барнауле в результате столкновения автобуса с опорой моста пострадали девять человек. Данные об этом предоставляют СМИ.
По предварительным данным, водитель автобуса Hyundai не справился с управлением и совершил наезд на опору моста, что произошло на улице Строителей. В результате происшествия в больницу с разными по степени тяжести травмами были доставлены девять пассажиров автобуса.
Место аварии оцеплено, причины ДТП устанавливаются.
По предварительным данным, водитель автобуса Hyundai не справился с управлением и совершил наезд на опору моста, что произошло на улице Строителей. В результате происшествия в больницу с разными по степени тяжести травмами были доставлены девять пассажиров автобуса.
Место аварии оцеплено, причины ДТП устанавливаются.
Происшествия
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 15:35