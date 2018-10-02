В Барнауле в ДТП пострадали девять человек

По предварительным данным, водитель автобуса Hyundai не справился с управлением и совершил наезд на опору моста, что произошло на улице Строителей. В результате происшествия в больницу с разными по степени тяжести травмами были доставлены девять пассажиров автобуса.Место аварии оцеплено, причины ДТП устанавливаются.