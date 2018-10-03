Ученые: Пятна матери жирафов наследуются детенышами

Пятна, по заявлению специалистов, имеют крайне важную роль в жизни животных. Они помогают отличать членов своего стада от другого, регулируют температуру тела, а также позволяют скрываться от хищников. Несмотря на серый цвет кожи, почти одинаковый у всех жирафов, их пятна могут кардинально отличаться по цвету, форме и расположению. Благодаря таким различиям ученые и научились идентифицировать их. Впрочем, новые данные доказывают, что пятна позволяют узнать о данном виде намного больше, чем предполагали ранее. Детеныши с более крупными пятнами чаще выживают в течение первых нескольких дней поле рождения.Выжившие младенцы также практически во всех случаях демонстрировали схожесть с материнским окрасом. Отсюда был сделан вывод об их прямом наследовании.