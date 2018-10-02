В Ростове найден фотоаппарат с плёнкой времён ВОВ

Фотоаппарат находился в сумке красноармейца, тело которого было обнаружено в одном из одиночных окопов. Также поисковики раскопали автомат ППШ, стальную каску СШ-36, сапоги. Что касается камеры, со времён ВОВ она хорошо сохранилась вместе с фотоплёнкой.На данный момент волонтёры намерены отыскать специалиста, который бы взялся за работу по проявке плёнки и печати фотоснимков. Для реставрации подобного рода находок эксперты зачастую составляют особый химраствор, позволяющий проявлять плёнки военных лет, поскольку нынешние варианты для таких случаев не подходят.