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В Ростове найден фотоаппарат с плёнкой времён ВОВ

В спальном районе Ростова Военведе поисковиками объединения «Миус Фронт» в ходе раскопок был найден фотоаппарат с плёнкой времён ВОВ. Им оказалась популярная в то время модель Leica A.
В Ростове найден фотоаппарат с плёнкой времён ВОВ

Фотоаппарат находился в сумке красноармейца, тело которого было обнаружено в одном из одиночных окопов. Также поисковики раскопали автомат ППШ, стальную каску СШ-36, сапоги. Что касается камеры, со времён ВОВ она хорошо сохранилась вместе с фотоплёнкой.

В Ростове найден фотоаппарат с плёнкой времён ВОВ

На данный момент волонтёры намерены отыскать специалиста, который бы взялся за работу по проявке плёнки и печати фотоснимков. Для реставрации подобного рода находок эксперты зачастую составляют особый химраствор, позволяющий проявлять плёнки военных лет, поскольку нынешние варианты для таких случаев не подходят.


 
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Технологии
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 18:41

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