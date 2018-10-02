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На YouTube появился фильм о создателях серии Divinity

На YouTube канал Gameumentary продемонстрировал одну из своих работ. Документальный фильм в течение часа рассказывает зрителям о бельгийской студии Larian.
На YouTube появился фильм о создателях серии Divinity

Larian широко известна среди поклонников RPG-игр, особенно это связано с легендарной серией Divinity. Фильм на английском языке, но есть возможность перевода. Субтитры можно перевести встроенным сервисом на YouTube.



 
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Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 20:30

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