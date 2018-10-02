В Подмосковье мать с ребёнком сгорели в квартире

Следком по Московской области возбудил дело о гибели 29-летней женщины и её сына, которые не успели спастись из охваченной огнём квартиры в Егорьевске 1 октября. Экстренная служба сумела спасти от пожара 50-летнего жильца, получившего отравление продуктами горения, а также ожоги дыхательных органов и лица. Как передаёт Ольга Врадий из СК Московской области, двое погибших могли потерять сознание от вдыхания дыма.Огонь распространился на всю квартиру от загоревшегося дивана, рядом с которым находился масляный обогреватель. В данный момент проводится судмедэкспертиза, а спасённого мужчину обвиняют в непредумышленном причинении смерти 2 и более людям.