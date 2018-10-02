Юлия Савичева показала фанатам в Instagram архивное фото
Юлия Савичева поделилась с поклонниками соцсети Instagram трогательным архивным снимком. Певица рассказала, кто с юных лет прививал ей любовь к музыке.
На фото годовалая Юлия Савичева запечатлена на руках у бабушки, а рядом ее мама играет на фортепиано. Певица убеждена, что своих детей необходимо приучать к музыке с детства, так как это развивает душевную составляющую и слух.
Пост в течение суток смог собрать свыше 3 тысяч отметок «Мне нравится» и более 40 комментариев от многочисленных фанатов знаменитости. Фолловеры очень рады, что артистка поделилась с ними своими воспоминаниями. Поклонники принялись хвалить звезду, а также ее родителей.
На фото годовалая Юлия Савичева запечатлена на руках у бабушки, а рядом ее мама играет на фортепиано. Певица убеждена, что своих детей необходимо приучать к музыке с детства, так как это развивает душевную составляющую и слух.
Пост в течение суток смог собрать свыше 3 тысяч отметок «Мне нравится» и более 40 комментариев от многочисленных фанатов знаменитости. Фолловеры очень рады, что артистка поделилась с ними своими воспоминаниями. Поклонники принялись хвалить звезду, а также ее родителей.