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Юлия Савичева показала фанатам в Instagram архивное фото

Юлия Савичева поделилась с поклонниками соцсети Instagram трогательным архивным снимком. Певица рассказала, кто с юных лет прививал ей любовь к музыке.
Юлия Савичева показала фанатам в Instagram архивное фото

На фото годовалая Юлия Савичева запечатлена на руках у бабушки, а рядом ее мама играет на фортепиано. Певица убеждена, что своих детей необходимо приучать к музыке с детства, так как это развивает душевную составляющую и слух.

Пост в течение суток смог собрать свыше 3 тысяч отметок «Мне нравится» и более 40 комментариев от многочисленных фанатов знаменитости. Фолловеры очень рады, что артистка поделилась с ними своими воспоминаниями. Поклонники принялись хвалить звезду, а также ее родителей.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:30

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