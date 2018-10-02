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Романа Карцева похоронят на Троекуровском кладбище

Накануне стало известно о смерти легендарного артиста Романа Карцева. В интервью с журналистами директор сатирика сообщил, что похоронят его в Москве на Троекуровском кладбище.
Романа Карцева похоронят на Троекуровском кладбище

Кончина Романа Карцева наступила рано утром 2 октября. Писатель-сатирик Михаил Жванецкий рассказал о причинах смерти своего друга. С его слов, скончался артист от инфаркта, случившегося в результате продолжительной болезни.


 
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Добавил: Алина Сегодня, 15:14

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