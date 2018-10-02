Романа Карцева похоронят на Троекуровском кладбище
Накануне стало известно о смерти легендарного артиста Романа Карцева. В интервью с журналистами директор сатирика сообщил, что похоронят его в Москве на Троекуровском кладбище.
Кончина Романа Карцева наступила рано утром 2 октября. Писатель-сатирик Михаил Жванецкий рассказал о причинах смерти своего друга. С его слов, скончался артист от инфаркта, случившегося в результате продолжительной болезни.
Кончина Романа Карцева наступила рано утром 2 октября. Писатель-сатирик Михаил Жванецкий рассказал о причинах смерти своего друга. С его слов, скончался артист от инфаркта, случившегося в результате продолжительной болезни.
ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 15:14