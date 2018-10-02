В Бельгии в студенческом общежитии нашли тело 20-летней россиянки

После полученных травм, не совместимых с жизнью, парень и девушка скончались до приезда медиков. В двойном убийстве подозревается молодой человек из Ирана. Задержание его уже произошло, сейчас он находится под присмотром местных властей и даёт показания.Причины происшествия пока не установлены, ведётся расследование.