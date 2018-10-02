В Бельгии в студенческом общежитии нашли тело 20-летней россиянки
В Бельгии в студенческом общежитии нашли тела двух пострадавших. Ими оказались: гражданка РФ и гражданин Афганистана.
После полученных травм, не совместимых с жизнью, парень и девушка скончались до приезда медиков. В двойном убийстве подозревается молодой человек из Ирана. Задержание его уже произошло, сейчас он находится под присмотром местных властей и даёт показания.
Причины происшествия пока не установлены, ведётся расследование.
После полученных травм, не совместимых с жизнью, парень и девушка скончались до приезда медиков. В двойном убийстве подозревается молодой человек из Ирана. Задержание его уже произошло, сейчас он находится под присмотром местных властей и даёт показания.
Причины происшествия пока не установлены, ведётся расследование.
Происшествия
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 15:10