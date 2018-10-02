Из-за распыления баллончика с газом 24 человека госпитализированы в школе Краснодара

В одной из краснодарских школ множества людей были госпитализированы. Сперва сообщалось, что общее количество пострадавших равно 20, однако теперь стало известно о 24 жертвах происшествия. При этом порядка 20 из них были госпитализированы для оказания помощи профессионалами.Детали происшествия на текущий момент уточняются. Известно, что рост числа жертв говорит о том, что опасность и масштаб угрозы были недооценены. Характер повреждений, полученных пострадавшими в результате распыления баллончика, также не разглашаются. По некоторым сведениям, ранее из школы, в которой произошел данный инцидент, эвакуировали порядка 540 человек.