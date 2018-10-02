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Из-за распыления баллончика с газом 24 человека госпитализированы в школе Краснодара

В одной из школ Краснодара больше 20-ти человек пострадали в результате распыления газового баллончика. Поступили сведения о новых жертвах.
Из-за распыления баллончика с газом 24 человека госпитализированы в школе Краснодара

В одной из краснодарских школ множества людей были госпитализированы. Сперва сообщалось, что общее количество пострадавших равно 20, однако теперь стало известно о 24 жертвах происшествия. При этом порядка 20 из них были госпитализированы для оказания помощи профессионалами.

Детали происшествия на текущий момент уточняются. Известно, что рост числа жертв говорит о том, что опасность и масштаб угрозы были недооценены. Характер повреждений, полученных пострадавшими в результате распыления баллончика, также не разглашаются. По некоторым сведениям, ранее из школы, в которой произошел данный инцидент, эвакуировали порядка 540 человек.


 
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Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 15:24

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