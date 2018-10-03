«Нибиру приближается»: В небе над Мехико засняли несколько НЛО

На кадрах, опубликованных в YouTube, очевидец на протяжении более чем 18-ти минут комментирует то, что он наблюдает на ночном небе над Мехико. Мужчине удалось заснять появляющиеся и исчезающие светящиеся объекты, которые он идентифицировал с инопланетными кораблями, якобы посещающими Землю через некоторые «порталы», образованные «неуловимой» планетой Нибиру.Скептики в комментариях парируют, что видео не демонстрирует ничего сверхъестественного, так как в век стремительного развития технологий подобными НЛО может быть что угодно, и вовсе не обязательно это до сих пор никем явно не замеченные «пришельцы».