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«Нибиру приближается»: В небе над Мехико засняли несколько НЛО

В Сети появилась видеозапись, на кадрах которой житель Мехико заснял в небе над мексиканской столицей несколько светящихся объектов. Уфологи немедленно обвинили в этом гипотетическую планету Нибиру, якобы стремительно приближающуюся к Земле и провоцирующую «нашествие НЛО».
«Нибиру приближается»: В небе над Мехико засняли несколько НЛО

На кадрах, опубликованных в YouTube, очевидец на протяжении более чем 18-ти минут комментирует то, что он наблюдает на ночном небе над Мехико. Мужчине удалось заснять появляющиеся и исчезающие светящиеся объекты, которые он идентифицировал с инопланетными кораблями, якобы посещающими Землю через некоторые «порталы», образованные «неуловимой» планетой Нибиру.


Скептики в комментариях парируют, что видео не демонстрирует ничего сверхъестественного, так как в век стремительного развития технологий подобными НЛО может быть что угодно, и вовсе не обязательно это до сих пор никем явно не замеченные «пришельцы».


 
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Общество
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 05:00

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