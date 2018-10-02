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«Я ее обратно никогда не приму»: Виктор Шароваров об Александре Шеве

После ухода с телепроекта «Дом-2» Виктор Шароваров встретился со своей бывшей избранницей Александрой Шевой. Их свидание прошло очень тепло, так как они не чужие другу люди, однако речи о совместном будущем быть не может.

По словам молодого человека, во время общения они постоянно улыбались, но все же старались не показывать остаток тех чувств, которые испытывали на Острове любви.

«Я ее обратно никогда не приму»: Виктор Шароваров об Александре Шеве

Виктор не скрывает того, что действительно любил Сашу и надеялся, что она будет ждать его за периметром, однако та уже через несколько дней вернулась к своему бывшему, переехав к нему жить. Шароваров не понимал, как Шева могла так быстро переключиться на другого мужчину, ведь их постель еще даже не успела остыть, и она клялась ему в любви.

«Я ее обратно никогда не приму»: Виктор Шароваров об Александре Шеве

Сейчас он говорит, что мог уйти вслед за возлюбленной, но хотел проверить ее чувства, желая посмотреть, как она будет вести себя за периметром, и не пожалел об этом, так как понял, что на самом деле Саша его не любила. Экс-участник еще имеет к девушке чувства, но считает, что она не создана для серьезных отношений, а потому общего будущего у них нет и быть не может.

«Я ее обратно никогда не приму», - заявил домочадец.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:57

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