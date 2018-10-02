МАЗ планирует начать выпуск микроавтобусов и фургонов

Недавно состоялась презентация новинки. Авто получило массу преимуществ перед другими местными производителями. Новая система торможения электронным путем равномерно распределяет нагрузку, а парктроник поможет проще освоить габариты автомобиля. Длина машины составляет 6 метров, а ширина — 2,1 м. По высоте автомобиль равен 2,8 метрам, что делает его довольно удобным. Мощность двигателя составляет 150 лошадиных сил, встроена система турбо, а имеющийся круиз контроль обеспечит водителю высокий уровень комфорта.Как заявляют представители завода, производство микроавтобусов является новым направлением развития. Планируется расширить рынок реализации, а также устанавливать в автомобили некоторые белорусские комплектующие, однако это трудно реализуемо в ближайшее время.