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МАЗ планирует начать выпуск микроавтобусов и фургонов

В обозримом будущем МАЗ начинает производство автомобиля класса пассажирский микроавтобус МАЗ-281. Машина получит парктроник, улучшенную тормозную систему, а выпускаться будет также и с типом кузова “фургон”.
МАЗ планирует начать выпуск микроавтобусов и фургонов

Недавно состоялась презентация новинки. Авто получило массу преимуществ перед другими местными производителями. Новая система торможения электронным путем равномерно распределяет нагрузку, а парктроник поможет проще освоить габариты автомобиля. Длина машины составляет 6 метров, а ширина — 2,1 м. По высоте автомобиль равен 2,8 метрам, что делает его довольно удобным. Мощность двигателя составляет 150 лошадиных сил, встроена система турбо, а имеющийся круиз контроль обеспечит водителю высокий уровень комфорта.

Как заявляют представители завода, производство микроавтобусов является новым направлением развития. Планируется расширить рынок реализации, а также устанавливать в автомобили некоторые белорусские комплектующие, однако это трудно реализуемо в ближайшее время.


 
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Авто
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 16:20

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