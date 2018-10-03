Учёные объединили проточную батарею и солнечную панель
Американские учёные презентовали устройство, в котором объединили проточную батарею и солнечную панель. После зарядки оно отдаёт 14,1 % попадающей на панель энергии.
Солнечная панель размещается непосредственно в устройстве, над проточной батареей, а точнее над её активной зоной. Батарея объединяет в себе два резервуара с анионопроницаемыми мембранами. Работой изобретения управляет особый блок с возможностью переключения режимов. Циркуляция электролитов по трубкам осуществляется посредством помп. В ходе функционирования устройство использует пары веществ, меняющие заряды.
Согласно результатам тестирования, батарея создаёт напряжение в 1,25 вольта. КПД солнечной панели при этом достигает порядка 26,1 %.
Солнечная панель размещается непосредственно в устройстве, над проточной батареей, а точнее над её активной зоной. Батарея объединяет в себе два резервуара с анионопроницаемыми мембранами. Работой изобретения управляет особый блок с возможностью переключения режимов. Циркуляция электролитов по трубкам осуществляется посредством помп. В ходе функционирования устройство использует пары веществ, меняющие заряды.
Согласно результатам тестирования, батарея создаёт напряжение в 1,25 вольта. КПД солнечной панели при этом достигает порядка 26,1 %.
Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 00:30