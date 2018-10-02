Ubisoft пытается найти ресурсы для Splinter Cell и Prince of Persia

Представляющий руководство Ubisoft Серж Хаско Ubisoft дал интервью, где признался, что любит Splinter Cell и Prince of Persia, но пока не может раскрыть всю тайну. «Всё, что я в праве сказать, так это то, что не прекращается борьба за ресурсы: за специалистов, за время и, собственно, деньги. Дело не в силе воли, а прежде всего в материальном эквиваленте», - сказал Хаско.Уже никто не сомневается в том, что сериалы необходимо вернуть на экран. Предполагается, что в данный момент идёт разработка новой части Assassins Creed, на которую уходит весь денежный запас компании Ubisoft.