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Ubisoft пытается найти ресурсы для Splinter Cell и Prince of Persia

Компании Ubisoft катастрофически не хватает ресурсов для возрождения сериалов Splinter Cell и Prince of Persia. Об этой новости общественности сообщил Серж Хаско.
Ubisoft пытается найти ресурсы для Splinter Cell и Prince of Persia

Представляющий руководство Ubisoft Серж Хаско Ubisoft дал интервью, где признался, что любит Splinter Cell и Prince of Persia, но пока не может раскрыть всю тайну. «Всё, что я в праве сказать, так это то, что не прекращается борьба за ресурсы: за специалистов, за время и, собственно, деньги. Дело не в силе воли, а прежде всего в материальном эквиваленте», - сказал Хаско.

Уже никто не сомневается в том, что сериалы необходимо вернуть на экран. Предполагается, что в данный момент идёт разработка новой части Assassins Creed, на которую уходит весь денежный запас компании Ubisoft.


 
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Технологии
Добавил: Печкурова Татьяна Вчера, 23:00

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