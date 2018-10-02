Представители MDK сообщили, что будут финансово вознаграждать пользователей за мемы

Валютой, которой будут расплачиваться с авторами постов, являются цифровые токены. Представители MDK уверяют, что монеты могут существовать и вне непосредственно приложения. У фирмы есть внутренний фонд, с которого и делаются выплаты, а рассчитан он на 10 лет. Также сообщается, что в сервисе окажется запущена рекламная система, благодаря чему фонд сможет постоянно пополняться. Вознаграждение ждет тех пользователей, кто оставляет комментарии. Правда, пока предусмотрена возможность лишь для накапливания токенов.Около года назад компания уже объявляла о выходе на первичное размещение монет. Правда, через время MDK объяснила, что потерпела неудачу.