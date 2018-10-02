На российском рынке 1 октября стартовали продажи внедорожника Lexus LX Black Vision

Новое транспортное средство Lexus LX Black Vision построено на основе топовых решений. От базовой модификации спецверсия отличается несколько улучшенным экстерьером в тёмных тонах. В частности, у автомобиля окрашены в чёрный цвет дверные ручки, тот же цвет имеют накладки на кузове, решётка радиатора и кованые диски. На рынке России внедорожник появился в белом цвете с затемнённой головной оптикой, задними фарами и ПТФ.Кроме того на кузове особого автомобиля имеются шильдики с названием серии, а наружные зеркала оснащены светодиодной подсветкой и проецируют на дорожное покрытие эмблему компании-производителя.